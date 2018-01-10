بدء ملتقى قيادات صندوق الضمان الاجتماعي .



بنغازي 10 يناير 2018 (وال) - انطلقت اليوم ببنغازي فعاليات ملتقى قيادات صندوق الضمان الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام د. إدريس حفيظة تحت شعار: “رغم التحديات .. صون الحقوق وتعزيزها نبراسنا”.

وأفاد رئيس قسم الإعلام محمود أعظيم ان الملتقى يستمر على مدى يومين متتاليين (10 ـ 11) يناير الحالي للاستماع لمقترحات مديري فروع الصندوق والإدارات والمراكز والشركات ومقارنتها بإمكانية التطبيق .

واستهلت اعمال الملتقى بكلمة لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام اشار

فيها الى ان صندوق الضمان الاجتماعي يجب أن تكون له المقدرة على التفاعل مع الظروف الاستثنائية غير الاعتيادية.

وقال " ينبغي أن نكون في مستوى أداء الأمانة لتمكين الصندوق من أداء ما ينبغي أن يؤديه من صون للحقوق وأن نكون على مقدرة فائقة في التعامل مع مستجدات الأزمة الليبية التي ألقت بظلالها الثقيلة على المؤسسة وهذا واجبنا ورسالتنا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في كلمته على أمرين مهمين أولهما: “شحذ وتنمية المقدرة التشخيصية لدى خبراء ومواقع صنع القرار في صندوق الضمان الاجتماعي لكي يُصار بهم أن يكون في وسعهم التحليل العلمي الدقيق لتقدير الأزمة وهو أمر ضروري ومهم”.

ثانيهما: “تعزيز وتجويد القدرة العلاجية لدى خبراء ومواقع صنع القرار في صندوق الضمان الاجتماعي وأن تكون ملتصقة بالواقع وليست نظرية ولا خيالية في أحيان وألا ننسى خصوصياتنا”

من جانبه أعلن مساعد مدير إدارة الإعلام في الصندوق الأستاذ خالد أوريث: أن اليوم الثاني للملتقى سيشهد تقديم عروض وشرح لكل من إدارة التسجيل والاشتراكات وإدارة الشؤون المالية بالإضافة إلى عرض لأنشطة المركز الليبي للدراسات الاكتوارية وتقرير فني لفريق متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية.

(وال)