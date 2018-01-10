المفوضية العليا للانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع شركة بريد ليبيا .





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - وقّع رئيس مجلس المفوضية الوطنية

العليا للانتخابات الدكتور " عماد السايح " صباح اليوم الأربعاء ، مع

رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا الدكتور " طارق الشطشاط "، على مذكرة

تفاهم بين المفوضية والشركة، وذلك بديوان مجلس المفوضية بطرابلس .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وإرساء قواعد تعاون متينة بين المؤسستين

في سبيل تطوير بيئة العمل اللازمة لتنفيذ الاستحقاق المقبل .

وأعرب " السايح " عن تقديره للتعاون الذي أبداه المسؤولون بشركة بريد

ليبيا، بتوقيع هذه المذكرة .

وقال في كلمته عقب التوقيع "ونحن على أبواب فتح سجل الناخبين بالخارج

فإننا نعول على الشركة في توصيل المواد الانتخابية إلى (27) نقطة اتصال

خارج ليبيا تشمل سفارات ومراكز ثقافية ومراكز انتخابية، ولأول مرة تتم

هذه المهمة بجهود كوادر وطنية".

من جانبه ثمّن (الشطشاط) هذه الخطوة ، مؤكداً بأن تنفيذ التجربة

الانتخابية القادمة بأيدٍ ليبية ستكون تجرية ناجحة ، منوها بأن الشركة

ستكون في الموعد لتضع بصمتها في هذا الاستحقاق التاريخي.

..(وال).