اجتماع تنسيقي بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والامم المتحدة لتحسين مستوى الخدمات لذوي الاعاقة .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - عُقد بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية

بطرابلس صباح اليوم الاربعاء اجتماع تنسيقي بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة والامم المتحدة وجامعة طرابلس .

وبحث الاجتماع الرفع من مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الاعاقة في

مختلف مناطق ليبيا والاستفادة من خبرات الدول والمؤسسات المعنية بمجال رعاية ذوي الاعاقة .

وحضر الاجتماع الذي ترأسه المستشار الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ماجد بن صريتي المنسق الامم المتحدة في مجال رعاية المعاقين الدكتور ابوبكر الفقيه ومندوب عن وزارة الصحة الدكتور ابراهيم بن عفان ومدير مركز الاطراف الصناعية بمصراتة الصادق الحداد ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة " نعيمة الرياني " اضافة الى عدد من الخبراء والمختصين من جامعة طرابلس والوزارات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التى تعانيها شريحة ذوي الاعاقة

وكيفية دعم مراكز التأهيل الخاصة بهذه الشريحة وانشاء مركز بحوث يعنى بهم وامكانية تأسيس مركز متخصص للدراسات والابحاث لذوي الاعاقة وبناء كوادر وطنية قادرة على اقامة مركز متقدم للاطراف الصناعية تلبي احتياجات ذوي الاعاقة .



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