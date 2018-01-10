وكيل وزارة الخارجية يعقد مؤتمرا صحافيا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية .

رابلس10 يناير 2018 ( وال ) - عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي"، اليوم الاربعاء مؤتمرا صحفيا، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية " جيفري فيلتمان "، رفقة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا " غسان سلامة "، عقب إجرائه محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج ".

وأفاد " فيلتمان "، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء،

أنه نقل لرئيس المجلس الرئاسي تحيات الأمين العام للأمم المتحدة السيد " أنطونيو غوتيرس"، وتجديد التزام الأمم المتحدة بدعم الخطة الأممية في ليبيا بإجراء انتخابات عامة سنة 2018 .

وأكد دعم الأمم المتحدة لعملية الاستفتاء على الدستور، مع احترام سيادة ليبيا والقرارات المتخذة من الشعب الليبي، للوصول حل سياسي شامل.

وأشار " فيلتمان " إلى أنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة نهاية هذا

الأسبوع، ليطلعه على نتائج محادثاته مع رئيس المجلس الرئاسي " فائز

السراج ".

وحول العملية الانتخابية، أكد المسؤول الأممي، تقديم الأمم المتحدة الدعم الفني لإجرائها، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني لإتمام العملية الانتخابية على الوجه المطلوب.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بخصوص الدستور، أكد " فيلتمان "أن عملية كتابة الدستور، شأن سيادي ليبي، داعيا إلى إتمام العملية وفق التوافق السياسي الذي يطمح إليه الليبيون.



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