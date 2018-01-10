رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الإربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس محادثات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية " جيفري فيلتمان "، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام " غسان سلامة " وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة وعن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية " لطفي المغربي " والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي " طاهر السني " وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد نقل " فيلتمان " للــ " السراج " تحيات الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيرس " مؤكدا التزام الأمين العام بدعم مسار الوفاق انطلاقا من الاتفاق السياسي مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا .

وأشاد " فيلتمان " بجهود رئيس المجلس الرئاسي وسعيه المتواصل لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا وأن جهده هذه ساهمت بقوة في تحقيق تطور إيجابي.

من جانبه رحب " السراج " بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون

السياسية معتبرا أن زيارته تعكس ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإن الملف الليبي بات يحظى بالاهتمام الذي يستحقه.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن مستجدات الوضع السياسي مجدداً دعمه لخارطة الطريق التي طرحها " غسان سلامة " والتى تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية باتت تأخذ زخما كبير وتجاوبا من الرأي العام الليبي.

وطالب " السراج " بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة متطلبات المرحلة .

وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات التي يأمل أن تجرى خلال هذا العام.

وأشاد " فيلتمان " بما أتخذه " السراج " من إجراءات لإنجاح هذا الاستحقاق متعهدا بان تقدم الأمم المتحدة كل الدعم الممكن في هذا الإطار. واتفق الجانبان على ضرورة الإلتزام بإصدار قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور.

وفي ختام المحادثات حمل "السراج " " فيلتمان " نقل تحياته للأمين العام

للأمم المتحدة ودعوته لزيارة ليبيا.





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