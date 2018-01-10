قمة مصغرة لدول جنوب الاتحاد الاوروبي في روما لبحث موضوع الهجرة .







روما 10 يناير 2018 ( وال ) - يلتقي قادة سبع دول من جنوب الاتحاد

الاوروبي في قمة مصغرة مساء اليوم الأربعاء في روما لتأكيد وحدة صفهم

والبحث مرة جديدة في موضوع الهجرة الذي يطرح تحديا على العديد منهم.

وذكرت مصادر اعلامية أن قادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال

واليونان وقبرص ومالطا يشاركون في اجتماع قصير يليه مؤتمر صحافي مشترك ثم

عشاء عمل .

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يعد الرابع من نوعه بعد القمة المصغرة

الأولى التي عقدت في سبتمبر 2016 بمبادرة من رئيس الوزراء اليوناني

ألكسيس تسيبراس، وتلتها قمتان عام 2017 في لشبونة في يناير ومدريد في

أبريل.

ويأتي موضوع الهجرة في طليعة جدول أعمال قمة روما ، غير أنه يشمل أيضا

مستقبل منطقة اليورو، ونشر رؤية تقوم على حماية النمو والوظائف

والاستثمارات، والتحضير للانتخابات الأوروبية عام 2019 من خلال وضع قوائم

مشتركة عبر الدول، ومشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء

استشارات شعبية.

وشكل العام 2017 بالنسبة لإيطاليا منعطفا إذ انتقل هذا البلد من تدفق

متزايد للمهاجرين في النصف الأول إلى بدايات هجرة انتقائية ، وقد اضطر من

أجل ذلك إلى عقد اتفاقات في ليبيا أثارت جدلا غير أنها لقيت ترحيبا

أوروبيا ، وقد حدت أعداد الوافدين إلى 119 ألف مهاجر، بتراجع 35 في المئة

عن العام 2017.

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