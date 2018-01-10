هيئة الرقابة الادارية تقيم ورشة عمل حول " أساليب وسائل الاتصال ومهارات التدريب الداخلي والخارجي".





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - نظم مكتب التدريب والتعاون الدولي

بهيئة الرقابة الإدارية اليوم الأربعاء ، ورشة عمل بعنوان " وسائل

وأساليب الاتصال ومهارات التدريب الداخلي والخارجي" .

وحضر افتتاح الورشة وكيل هيئة الرقابة ومديري مكتب التدريب والتعاون

الدولي، وقسم التدريب وعدد من موظفين مكتب التدريب والتعاون الدولي

بالهيئة .

وألقى الدكتور "رشيد الميهوب" استشاري البناء المؤسسي ومدرب دولي لاعداد

القادة والتطوير الإداري والهندسي محاضرة تمحورت حول مفهوم الاتصال

وأجزاء الاتصال واهداف التواصل .

وقد أوضح " الميهوب" مفهوم التواصل، بأنه أداء لتغيير السلوك واتخاذ

الإجراء الصحيح ولتأكيد الفهم بين المرسل والمتلقي لاستلام وإعطاء

المعلومات ، منوهاً إلى أهداف التواصل التي تنقسم الى ثلاث منها : اهداف

استراتيجية تحددها الادارة العليا ومددتها 3ـ5 سنوات ، واهداف تكنيكية

يحددها مدراء الإدارات بمشاركة رؤساء الأقسام ومدتها 3 الى 4 سنوات ،

بالإضافة الى اهداف تشغيلية مدتها من يوم الى سنة يحددها رؤساء الأقسام

وبالاشتراك مع العاملين.

وذكر مكتب الاعلام بالهيئة ان هذه الخطوة تأتي لتطوير وتحسين أداء أعضاء

وموظفين هيئة الرقابة الإدارية لتقديم الأفضل.

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