الخام الأمريكي يصعد لأعلى مستوى منذ 2014 .





سنغافورة 10 يناير 2018 ( وال ) - صعدت أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى

منذ عام 2014 اليوم الأربعاء بدعم استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك قوة الطلب لكن محللين حذروا

من أن الأسواق قد تشهد نموا محموما في الأسعار.

وعززت قوة الأسواق العالمية عموما بما في ذلك أسواق الأسهم الاستثمار

في العقود الآجلة للنفط .

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة بما يعادل 48 سنتا إلى 63.44 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى 63.53 دولار للبرميل وهو

أعلى مستوى منذ التاسع من ديسمبر 2014.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.11 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا أو

0.4 بالمئة عن التسوية السابقة.

ولامس برنت 69.29 دولار للبرميل في أواخر معاملات يوم الثلاثاء وهو

أعلى مستوى منذ مايو أيار 2015.

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