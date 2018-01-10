الدولار يهوي ( 1.

2 ) في المئة مقابل الين وسط بيع كثيف

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لندن 10 يناير 2018 ( وال ) - تراجع سعر العملة الامريكية الدولار بما

يصل إلى ( 1.2 ) بالمئة مقابل الين الياباني اليوم الأربعاء مسجلا أدنى

مستوياته في ستة أسابيع مع قيام المستثمرين بتصفية المراهنات على تراجع

الين بعد تحرك بنك اليابان المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع للبدء في

تقليص مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل.

وتكثف يوم الأربعاء بيع الدولار الذي بدأ يوم الثلاثاء لتتجه العملة

الأمريكية صوب أكبر انخفاض لها في يومين على مدى نحو ثمانية أشهر .

ونزل الدولار إلى ( 111.30 ) ين وهو أقل سعر له منذ 28 نوفمبر .

وارتفع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى أيضا مثل الجنيه

الاسترليني واليورو.

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