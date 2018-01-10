اجتماع بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعين زارة .





طرابلس 10 يناير 2018 (وال)- عُقد بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض

بعين زارة اجتماع خصص لمناقشة بنود اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين

المركز الوطني لمكافحة الأمراض وهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا

التابعة لوزارة التعليم .

وضم الاجتماع كلاَ من رئيس قسم التعاون العلمي بالهيئة ورئيس قسم

التعاون العلمي بمركز البحوث الطبية ورئيس قسم التعاون العلمي بمركز

أبحاث التقنيات الحيوية ومجموعة من مدراء الادارات والمكاتب الفنية

بالمركز .

وتم خلال الاجتماع التطرق الى بنود الاتفاقية وامكانية تنفيذها في اطار

التعاون والتنسيق بين المركز والهيئة .

(وال)