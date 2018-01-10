قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً من الضفة الغربية المحتلة .





رام الله 10-يناير -2018 (وال)- اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي "13"

مواطناً من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم

الأربعاء.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت

ثلاثة شبّان من مخيم الأمعري في محافظة رام الله و البيرة، من بينهم جهاد

أبو حميد (30 عاماً)، وهو شقيق الأسرى الأربعة (ناصر، ونصر، وشريف، ومحمد

) المحكومين بالمؤبدات، بعد تفجير الأبواب والاعتداء بالضرب عليه وعلى

أربعة من أفراد عائلته بينهم أطفال وتكبيلهم حتى الانتهاء من عملية

الاعتقال.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال بقية الفلسطينيين في كل من مدينة أريحا،

ومحافظة جنين، و نابلس، والخليل ، و بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية،و بيت

لحم.

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