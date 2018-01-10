إنشاء مكتب نظم المعلومات الجغرافية GIS بصبراته .



صبراته 10 يناير 2018 (وال)- أصدر المجلس البلدي صبراتة القرار رقم (

3) لسنة 2018 بشأن إنشاء مكتب نظم المعلومات الجغرافية GIS داخل ديوان

البلدية .

ونص القرار في مادته الاولى على إنشاء مكتب خاص بنظم المعلومات

الجغرافية ببلدية صبراتة يضم العديد من الخبراء والمهندسين لإنجاح عمل

المكتب .

ويتولى المكتب وفق المادة الثانية بجمع ومعاجلة كل المعلومات الجغرافية

المتعلقة ببلدية صبراتة وتنظيمها لتساعد في عملية التخطيط وإتخاذ القرار

ومساعدة في البحث والتطوير داخل البلدية كما يقوم المكتب بوضع دراسة

شاملة لكيفية تطوير المدينة والإستفادة من موقعها الجغرافي وإبراز

معالمها الآثرية والسياحية الموجودة داخل نطاقها الجغرافي .

(وال)