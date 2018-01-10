لجنة حصر الوحدات السكنية بصبراته تباشر أعمال الحصر .
الأربعاء ، 10- 01- 2018 - 13:09:00
صبراته 10 يناير 2018 (وال) - باشرت لجنة حصر وترقيم الوحدات السكنية
داخل بلدية صبراته حصر الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف الإدخار
والاستثمار العقاري .
وتعمل اللجنة على ترقيم الوحدات السكنية وإعداد كشف بأسماء الشاغلين
لهذه الوحدات وفق نماذج حصر والسند القانوني لشغلهم لهذه الوحدات ،
وتضمين حالة كافة الوحدات السكنية بشكل رسمي لدى اللجنة إلى حين اتخاذ
الإجراءات من الجهات الاختصاص .
وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس البلدي صبراتة والشؤون الإجتماعية والحرس
البلدي والغرفة الأمنية والمرافق .
ويأتي هذا الاجراء ضمن عمل المجلس البلدي صبراتة على حصر الوحدات السكنية
وتوثيق محتوياتها والتواصل مع مصرف الادخار للتنسيق وإيجاد الحلول
المناسبة لتسخيرها في خدمة الصالح العام وفق الإجراءات الرسمية .
(وال)