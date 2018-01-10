لجنة حصر الوحدات السكنية بصبراته تباشر أعمال الحصر .





صبراته 10 يناير 2018 (وال) - باشرت لجنة حصر وترقيم الوحدات السكنية

داخل بلدية صبراته حصر الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف الإدخار

والاستثمار العقاري .

وتعمل اللجنة على ترقيم الوحدات السكنية وإعداد كشف بأسماء الشاغلين

لهذه الوحدات وفق نماذج حصر والسند القانوني لشغلهم لهذه الوحدات ،

وتضمين حالة كافة الوحدات السكنية بشكل رسمي لدى اللجنة إلى حين اتخاذ

الإجراءات من الجهات الاختصاص .

وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس البلدي صبراتة والشؤون الإجتماعية والحرس

البلدي والغرفة الأمنية والمرافق .

ويأتي هذا الاجراء ضمن عمل المجلس البلدي صبراتة على حصر الوحدات السكنية

وتوثيق محتوياتها والتواصل مع مصرف الادخار للتنسيق وإيجاد الحلول

المناسبة لتسخيرها في خدمة الصالح العام وفق الإجراءات الرسمية .

(وال)