لجنة حصر الوحدات السكنية بصبراته تباشر أعمال الحصر .الأربعاء ، 10-01-2018 - 13:09:00



صبراته 10 يناير 2018 (وال) - باشرت لجنة حصر وترقيم الوحدات السكنية
داخل بلدية صبراته حصر الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لمصرف الإدخار
والاستثمار العقاري .
وتعمل اللجنة على ترقيم الوحدات السكنية وإعداد كشف بأسماء الشاغلين
لهذه الوحدات وفق نماذج حصر والسند القانوني لشغلهم لهذه الوحدات ،
وتضمين حالة كافة الوحدات السكنية بشكل رسمي لدى اللجنة إلى حين اتخاذ
الإجراءات من الجهات الاختصاص .
وتضم اللجنة ممثلين عن المجلس البلدي صبراتة والشؤون الإجتماعية والحرس
البلدي والغرفة الأمنية والمرافق .
ويأتي هذا الاجراء ضمن عمل المجلس البلدي صبراتة على حصر الوحدات السكنية
وتوثيق محتوياتها والتواصل مع مصرف الادخار للتنسيق وإيجاد الحلول
المناسبة لتسخيرها في خدمة الصالح العام وفق الإجراءات الرسمية .
(وال)

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