الاستعداد لانطلاق مسابقة العدو الريفي على مستوى بلديات جبل نفوسة .





غريان 10 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع بغريان ضم إدارة النشاط

المدرسي بوزارة التعليم ومكاتب النشاط المدرسي ببلديات جبل نفوسة ، تم

خلاله متابعة الاستعدادات والترتيبات لإقامة تصفيات مسابقة العدو الريفي

لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي على مستوى بلديات جبل نفوسة .

وتم مراجعة اللائحة الخاصة بمسابقة العدو الريفي المدرسية

واعتمادها ، وخط سير السباق والامكانيات اللازمة لإنجاح السباق .

وضم الاجتماع مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم (خالد الديب)

ومدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية بمكاتب النشاط المدرسي ببلديات

غريان جادو ، الأصابعة ، الحرابة ، العربان .

ويأتي سباق العدو الريفي على مستوى بلديات المتقاربة تنفيذاً للمرحلة

الثانية من السباق ووفق خطة النشاط المدرسي العامة لكافة الأنشطة الفنية

والثقافية والفنية والرياضية للعام الدراسي 2017-2018 .

وتنفذ مسابقات العدو الريفي في كافة المناطق لمرحلة التعليم الأساسي

والثانوي على مستوى البلديات حيث يمثل كل بلدية فريق من 12 متسابقاً 3

بنين و3 بنات من كل فئة عمرية ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 12 سنة

إلى 15 سنة فئة التعليم الأساسي ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 16

إلى 18 سنة فئة التعليم الثانوي .

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