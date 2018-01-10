الاستعداد لانطلاق مسابقة العدو الريفي على مستوى بلديات جبل نفوسة
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الأربعاء ، 10- 01- 2018 - 12:52:00
غريان 10 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع بغريان ضم إدارة النشاط
المدرسي بوزارة التعليم ومكاتب النشاط المدرسي ببلديات جبل نفوسة ، تم
خلاله متابعة الاستعدادات والترتيبات لإقامة تصفيات مسابقة العدو الريفي
لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي على مستوى بلديات جبل نفوسة .
وتم مراجعة اللائحة الخاصة بمسابقة العدو الريفي المدرسية
واعتمادها ، وخط سير السباق والامكانيات اللازمة لإنجاح السباق .
وضم الاجتماع مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم (خالد الديب)
ومدراء ورؤساء وحدات التربية البدنية بمكاتب النشاط المدرسي ببلديات
غريان جادو ، الأصابعة ، الحرابة ، العربان .
ويأتي سباق العدو الريفي على مستوى بلديات المتقاربة تنفيذاً للمرحلة
الثانية من السباق ووفق خطة النشاط المدرسي العامة لكافة الأنشطة الفنية
والثقافية والفنية والرياضية للعام الدراسي 2017-2018 .
وتنفذ مسابقات العدو الريفي في كافة المناطق لمرحلة التعليم الأساسي
والثانوي على مستوى البلديات حيث يمثل كل بلدية فريق من 12 متسابقاً 3
بنين و3 بنات من كل فئة عمرية ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 12 سنة
إلى 15 سنة فئة التعليم الأساسي ، الفئة العمرية للبنين والبنات من 16
إلى 18 سنة فئة التعليم الثانوي .
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