عشرات الجرحى وتوقيف 200 شخص بعد ليلة جديدة من المواجهات في تونس.





تونس 10 يناير 2018 ( وال) - اصيب عشرات الاشخاص بجروح واوقفت السلطات

اكثر من 200 شخص خلال مواجهات شهدتها عدة مدن تونسية ، بحسب ما اعلنت

وزارة الداخلية اليوم الاربعاء غداة ليلة ثانية من الاضطرابات على خلفية

الاحتجاجات على اجراءات التقشف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريحات نقلتها

وكالة الصحافة الفرنسية إن متجرا تابعا لسلسلة "كارفور" تعرض للنهب في

جنوب العاصمة، مضيفا ان 49 شرطيا اصيبوا بجروح خلال صدامات في مختلف

انحاء البلاد بينما تم توقيف 206 اشخاص ضالعين في الاضطرابات.

وحسب الوكالة الفرنسية فقد انتشرعناصر من الشرطة والجيش خلال المساء

والليلة الماضية في العديد من المدن التونسية من بينها طبربة غرب

العاصمة)حيث نزل شبان الى الشوارع بالمئات بعد تشييع رجل توفي في صدامات

ليل الثلاثاء.

وتأتي المواجهات بعد تعبئة سلمية احتجاجا على غلاء الاسعار وموازنة تقشف

بدأ العمل بها في الاول من يناير الحالي وتشمل زيادة في الضرائب.

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