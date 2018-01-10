اختتام الدورة التدريبية الثانية بسبها حول مهارات ومبادئ كتابة القصة الصحفية.





سبها 10 يناير 2018م ( وال ) - اختتمت بقاعة منارة الحضيري العلمية

العالمية بحي الجديد وسط سبها؛ أعمال الدورة التدريبية الثانية حول

مهارات ومبادئ كتابة القصة الصحفية، التي نظمتها مجموعة فريق( إعلامي)،

واستهدفت عددا من الصحفيين المحليين وهواة الكتابة في المدينة.

وتناولت الدورة التدريبية على مدى ثلاثة أيام مهارات ومبادئ كتابة

القصة الصحفية وكيفية اختيار وصياغة القصص الصحفية.

ووقع تدريب المشاركين على مبادئ ومهارات أخذ الصور الصحفية المناسبة

للقصص.

كما قدمت للمشاركين خلال الدورة محاضرة عن طرق الكتابة الصحفية ، مع

تطبيقات عن كتابة أولى قصصهم التجريبية خلال الدورة، وأغلبها تعتبر

محاولات جيدة سيقع متابعتها وصقلها عبر التواصل الدائم.

وأوضح المدرب في مجال القصة الصحفية عبدالمنعم الجهيمي: إن الدورة

تهدف في مرحلتها الأولى إلى تصحيح بعض المفاهيم حول القصة الصحفية

وانواعها، والفرق بينها وبين التقارير الإخبارية والمقالات الصحفية.

من جهتها اوضحت إحدى المتدربات في دورة كتابة القصة الصحفية نجود إمعيقيل

لوكالة الانباء الليبية، إن الورشة التدريبية سهّلت أمامها الطريق لكتابة

قصصها، بعد أن اكتسبت مهارة اختيار الزوايا، وميزة التفريق بين القصة

وغيرها من الأشكال الصحفية المعتادة.

يُذْكر أن مجموعة فريق(إعلامي) كانت قد أطلقت مجموعة دورات تدريبية

لتعليم مبادئ ومهارات كتابة القصة الصحفية في السابع من نوفمبر الماضي،

وستستمر حتى الأول من مارس القادم.

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