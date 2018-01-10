فنيو قسم التشغيل بدائرة توزيع سرت ينهون أعمال الصيانة لإحدى محطات الكهرباء بمنطقة هراوة .

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سرت 10 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن فني قسم

التشغيل بدائرة توزيع سرت وبالتعاون مع دائرة هراوة وبمتابعة من مدير

دائرة توزيع هراوة أنهوا أعمال الصيانة لإحدى محطات الكهرباء بمنطقة

هراوة المعروفة باسم محطه المكتب.

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء : أن

صيانة هذه المحطة سيسهم في تحسين الشبكة الكهربائية العامة وتقديم خدمات

أفضل للمواطنين .

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