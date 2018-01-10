الشركة العامة للكهرباء تعلن أنه لا طرح للاحمال اليوم الاربعاء
.
الأربعاء ، 10- 01- 2018 - 12:13:00
. مع وجود عجز متوقع للشبكة العامة يصل إلى 200 ميجاوات.
طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا
طرح للاحمال اليوم الاربعاء ولليوم الثالث على التوالي .
وأوضحت الشركة بأنه سيكون هناك عجز متوقع على الشبكة العامة يصل
إلى 200 ميجاوات .
وأضافت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية : أن التوليد المتاح
للشبكة العامة سيبلغ نحو 5800 ميجاوات وفي المقابل فإن الاستهلاك المتوقع
للشبكة العامة سيكون 6000 ميجاوات ، وعليه فان هناك عجز يصل إلى 200
ميجاوات .
.. ( وال )..