الشركة العامة للكهرباء تعلن أنه لا طرح للاحمال اليوم الاربعاء .

. مع وجود عجز متوقع للشبكة العامة يصل إلى 200 ميجاوات.



طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا

طرح للاحمال اليوم الاربعاء ولليوم الثالث على التوالي .

وأوضحت الشركة بأنه سيكون هناك عجز متوقع على الشبكة العامة يصل

إلى 200 ميجاوات .

وأضافت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية : أن التوليد المتاح

للشبكة العامة سيبلغ نحو 5800 ميجاوات وفي المقابل فإن الاستهلاك المتوقع

للشبكة العامة سيكون 6000 ميجاوات ، وعليه فان هناك عجز يصل إلى 200

ميجاوات .

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