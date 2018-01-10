احتفالية بسوق الجمعة لتكريم المعلمين المتقاعدين والطلبة المتفوقين بالنشاط المدرسي للعام الدراسي 2016 - 2017 .

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - شارك وزير التعليم الدكتور " عثمان عبد الجليل " في احتفالية تكريم المعلمين المتقاعدين والطلبة المتفوقين بالنشاط المدرسي للعام الدراسي 2016 - 2017 .

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة الربيع للتعليم الأساسي عدد من

مديري الإدارات بالوزارة والمدارس وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة،

ولفيف من المعلمين والمعلمات والطلبة بمدارس مراقبة تعليم سوق الجمعة.

وأشاد وزير التعليم الدكتور " عثمان عبد الجليل " في كلمة ألقاها

بالمناسبة بالجهد المبذول من المعلمين والمعلمات بالمدارس، مبيناً أن هذا التكريم يعد لفتة طيبة للمعلمين المتقاعدين الذين أعطوا كل وقتهم طيلة فترة عملهم في خدمة القطاع وللطلبة المتفوقين بالنشاط المدرسي.

كما ألقيت خلال الاحتفالية العديد من الكلمات التي ثمنت الجهد والدور

المبذول من قبل المعلمين والطلبة،متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم العملية والعلمية.

وتخلل الاحتفالية عدة فقرات غنائية قدمها طلبة المدارس وعروض شعرية

ومسرحية تبرز أهمية ودور المعلم .

وتخللت الاحتفالية عرضاً ضوئيا حول أنشطة وحصاد مراقبة تعليم سوق

الجمعة خلال سنة 2017 .

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على المعلمين

والطلبة.

يشار إلى أن المعلمين المتقاعدين الذين تم تكرمهم (150) معلم ومعلمة،

والطلبة المتفوقين بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية بالمدارس مراقبة

تعليم بلدية سوق الجمعة.

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