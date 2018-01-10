نقابة طب المختبرات الليبية تنظيم المؤتمر الثاني لطب المختبرات خلال شهر ابريل القادم .الأربعاء ، 10-01-2018 - 11:26:00

..

طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - تتواصل الاستعدادات بنقابة طب
المختبرات الليبية لتنظيم المؤتمر الثاني لطب المختبرات؛ تحت شعار
(الجودة ضرورة وليست إضافة) بالتعاون مع إدارة المختبرات ومصارف الدم
بوزارة الصحة وكلية التقنية الطبية بمصراتة.
وتدعو نقابة طب المختبرات الاساتذة والخبراء في هذا المجال المساهمة
بورقات علمية في أعمال المؤتمر الثاني لطب المختبرات الذي سيعقد خلال
الفترة من 15 – 18 من شهر أبريل القادم.. علما بأن 20 فبراير القادم هو
أخر يوم لاستقبال المشاركات العلمية بالمؤتمر.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا