نقابة طب المختبرات الليبية تنظيم المؤتمر الثاني لطب المختبرات خلال شهر ابريل القادم .

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طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - تتواصل الاستعدادات بنقابة طب

المختبرات الليبية لتنظيم المؤتمر الثاني لطب المختبرات؛ تحت شعار

(الجودة ضرورة وليست إضافة) بالتعاون مع إدارة المختبرات ومصارف الدم

بوزارة الصحة وكلية التقنية الطبية بمصراتة.

وتدعو نقابة طب المختبرات الاساتذة والخبراء في هذا المجال المساهمة

بورقات علمية في أعمال المؤتمر الثاني لطب المختبرات الذي سيعقد خلال

الفترة من 15 – 18 من شهر أبريل القادم.. علما بأن 20 فبراير القادم هو

أخر يوم لاستقبال المشاركات العلمية بالمؤتمر.

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