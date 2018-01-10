رئيس المجلس الأعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي " يجتمع بعمداء بلديات زوارة ويفرن وكاباو وجادو ووازن والقلعة.





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة

" عبد الرحمن السويحلي " في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس يوم أمس بعمداء

بلديات زوارة ويفرن وكاباو وجادو ووازن والقلعة، بحضور أعضاء المجلس عن

هذه البلديات ورئيسي لجنتي الأمن والمصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى

للدولة ومدير مكتب الرئيس للشؤون العسكرية والأمنية .

وبحث الإجتماع التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة الغربية على

خلفية الإشتباكات المسلحة التي دارت في أبي كماش بزوارة ومعبر رأس جدير

الحدودي.

ودعا السيد الرئيس كافة الأطراف إلى التهدئة وتغليب صوت العقل،

مؤكدًا رفضه لترويع المدنيين وأي أعمال قد تُثير النعرات العرقية أو

الجهوية، مُشددًا على دعمه لبسط سيطرة الدولة على كافة المنشآت الحيوية

والمنافذ البرية والجوية والبحرية دون استثناء أو انتقائية وفقًا

لإجراءات قانونية صحيحة.

كما اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة مع عمداء هذه البلديات وأعضاء المجلس

الممثلين لهم على أن يستلم الحرس الرئاسي مهام تأمين معبر رأس جدير

الحدودي وتقوم وزارة الداخلية بإدارة المعبر من خلال الأجهزة التابعة لها

وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة.

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