رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يجتمع بمدراء مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة.





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس لجنة إدارة الهيئة

الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور- عادل زنداح" يوم أمس مع مدراء

مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بحضور أعضاء اللجنة الإدارية للهيئة .

وتم خلال لاجتماع استعراض الجهود التي بذلت لتطوير التعليم التقني

والفني وخاصة المعاهد الفنية المتوسطة والدور الفاعل الذي تقوم به إدارة

المعاهد الفنية المتوسطة ومدراء المعاهد التابعة لها.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على إنجاح العملية التعليمية لاسيما إجراء

الإمتحانات في وقتها المحدد وذلك بالقييد بالخطة التي وضعتها الهيئة

للإمتحانات وبداية وإنتهاء العام الدراسي.

وأشاد "د.عادل زنداح" بمجهودات الفنيين والعاملين بالهيئة في طباعة

الكتاب من قبل مطبعة الهيئة لحل مشكلة الكتاب .

ومن جهته أكد "أ.صلاح الدين سلامة" مدير إدارة المعاهد الفنيةالمتوسطة

على أهمية التعليم الفني المتوسط والعمل على حلحلة المشاكل التي تواجه

مدراء المكاتب الفنية المتوسطة ومدراء المعاهد (المالية والإدارية).

ويذكر أن الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عقدت خلال اليومين

الماضيين سلسلة من الإجتماعات مع مدراء المعاهد التقنية العليا وعمداء

الكليات التقنية لمراجعة ما قامت به (الهيئة) من أعمال خلال العام الماضي

ومن أجل الدفع وتطوير ورقي التعليم التقني والفني بما يخدم متطلبات سوق

العمل.

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