ارتفاع حصيلة وفيات الإنفلونزا في ملتان بباكستان إلى 17 شخصا .





اسلام آباد 10 يناير 2018 ( وال ) - ارتفعت حصيلة القتلى جراء

الإنفلونزا الموسمية في مدينة ملتان شرق باكستان إلى 17 شخصا بعد وفاة

مريضة أخرى ثبُتت إصابتها بالفيروس.

وصرح الدكتور عطا الرحمن المتحدث باسم إدارة الصحة بالبنجاب في مولتان

ان تفشي الإنفلونزا الموسمية حصد أرواح 17 شخصا إلى الآن خلال الـ23 يوما

الماضية بالمدينة.

وأضاف أن 104 يشتبه في إصابتهم بالفيروس خضعوا لفحص الإنفلونزا إلى

الآن، مضيفا أنه تأكد إصابة 47 حالة على الأقل بالمرض.