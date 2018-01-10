وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يجتمع مع رئيس مؤسسة الشيخ "الطاهر الزاوي" الخيرية.





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الدولة لشؤون المهجرين

والنازحين "يوسف جلاله" في طرابلس مع رئيس مؤسسة الشيخ "الطاهر الزاوي"

الخيرية "سالم القمودي، رفقة مندوب المنظمة الدولية للهجرة "سامر

عبدالله"،.

وتم خلال الاجتماع مناقشة انشطة وبرامج مؤسسة الشيخ "الطاهر الزاوي"

الخيرية احدى مؤسسات المجتمع المدني ومدى مساهمتها بالتعاون مع منظمة

اليونيسف في اعادة المؤسسات التعليمية بمدينة تاورغاء .

واضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏ أن المنظمات

الوطنية على استعداد لدعم برنامج عودة نازحي تاورغاء، وأن وزارة لشؤون

المهجرين والنازحين ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة للتنسيق في المشاريع

ذات العلاقة بالنازحين.

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