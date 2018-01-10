الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.





لندن 10- يناير 2018(وال) - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل زيادة

في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم مما

نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2

بالمئة إلى 1310.16 دولار للأوقية . وتراجع السعر 0.6 بالمئة أمس

الثلاثاء في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1310.80 دولار للأقوية

يوم الأربعاء.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها في عشرة

أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أدخل بنك اليابان المركزي تعديلا على برنامجه

لشراء السندات.

وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7

بالمئة ليسجل 958.60 دولار للأوقية.

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