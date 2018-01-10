قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف من تواجدها العسكري في قلقيلية.





قلقيلية 10 يناير2018 (وال) - كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأربعاء، من تواجدها العسكري على طول الطريق الذي يربط ما بين محافظتي

قلقيلية ونابلس، ومن دورياتها على كافة مفارق، وطرقات بلدات، وقرى شرق

قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال

أغلقت بوابة عزبة الطبيب الحديدية بالأقفال، ومنعت المركبات من الدخول

إليها، أو الخروج منها، فيما رابطت على مدخل عزون الشمالي.

كما شهد مفرق كفر لاقف انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال، في الوقت الذي

أغلقوا فيه حاجز بلدة جيت الذي يربط ما بين محافظات رام الله ونابلس

وقلقيلية وجنين بشكل كامل.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مقتل مستوطن مساء أمس، قرب مستوطنة "حفات جلعاد"

المقامة على أراضي مواطني قرية جيت جنوب نابلس.

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