نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ليبيا اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



تحذير ريح شرش نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت

وشرش إلى غربي على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تتراوح سرعته ما

بين ( 25- 30 ) عقدة بحرية مع ارتفاع للموج يصل إلى ( 3،25) متر على

بنغازي والجبل الاخضر .



*الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة نهار

اليوم .

- الريح شرش ويتحول يوم الغد إلى غربي على الخمس وإلى باش على باقي

الساحل سرعته مابين (10 - 25) عقدة تصل اليوم الى (30) عقدة على ساحل

مصراته .- إرتفاع الموج يتراوح بين )0.75-2.25)متر ويصل اليوم إلى ( 2،75) متر

مساء اليوم على ساحل مصراته .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل مصراته .

- درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.



* الساحل من الخليج الى طبرق :

- السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة هذا

اليوم على بعض المناطق .

- الريح شلوق إلى شرش على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وشلوق إلى

غربي على باقي الساحل سرعته ما بين(10-25) عقدة تصل إلى (30 ) عقد على

راس الانوف .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.50) متر ، ويصل يوم الغد إلى (

3،25) متر على ساحل بنغازي والجبل الاخضر ..

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب صباح الغد على ساحل

بنغازي والجبل الاخضر .

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة الى متوسطة .

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