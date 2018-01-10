نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الأربعاء ، 10- 01- 2018 - 10:33:00
طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ليبيا اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
تحذير ريح شرش نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت
وشرش إلى غربي على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تتراوح سرعته ما
بين ( 25- 30 ) عقدة بحرية مع ارتفاع للموج يصل إلى ( 3،25) متر على
بنغازي والجبل الاخضر .
*الساحل من رأس اجدير إلى سرت :
- السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة نهار
اليوم .
- الريح شرش ويتحول يوم الغد إلى غربي على الخمس وإلى باش على باقي
الساحل سرعته مابين (10 - 25) عقدة تصل اليوم الى (30) عقدة على ساحل
مصراته .- إرتفاع الموج يتراوح بين )0.75-2.25)متر ويصل اليوم إلى ( 2،75) متر
مساء اليوم على ساحل مصراته .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل مصراته .
- درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
* الساحل من الخليج الى طبرق :
- السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة هذا
اليوم على بعض المناطق .
- الريح شلوق إلى شرش على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وشلوق إلى
غربي على باقي الساحل سرعته ما بين(10-25) عقدة تصل إلى (30 ) عقد على
راس الانوف .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.50) متر ، ويصل يوم الغد إلى (
3،25) متر على ساحل بنغازي والجبل الاخضر ..
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب صباح الغد على ساحل
بنغازي والجبل الاخضر .
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة الى متوسطة .
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