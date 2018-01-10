الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

طقس متقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة على المناطق

الساحلية وسقوط أمطار متفرقة اليوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على

أغلب مناطق ليبيا .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر وفرصة لسقوط أمطار

متفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية وسهل الجفارة قد يصحبها خلايا من

السحب الرعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا

اليوم على المناطق الساحلية بينما تكون يوم الغد جنوبية غربية إلى غربية

متدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية

ولا تتجاوز ( 13) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة

السرعة تنشط احيانا اليوم وصباح يوم الغد على المناطق الساحلية تصل إلى (

60) كلم في الساعة على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصــوى تتراوح

مــابين (18-25) درجة مئوية ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مساء اليوم

مصحوبة برياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض ملحوظ في درجات

الحرارة وتكاثر للسحب مع سقوط امطار متفرقة على سهل بنغازي ومرتفعات

الجبل الاخضر.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجـــــــات الحــرارة القصوى تتـراوح مابين (17-19)

درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية ، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تتحول بعد ظهر اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-28) درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا من

مساء اليوم .

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