صنع الله يزور منطقة الهلال النفطي .

. ويؤكد ان الشعلة ستتقد

قريبا بمصفاة رأس لانوف لاعادة تشغيل مصانع هذه القلعة الصناعية" .



طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - قام رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " يوم أمس بزيارة لمنطقة الهلال

النفطي تفقد خلالها عدد من المرافق والشركات النفطية التابعة للمؤسسة

بالمنطقة ومصفاة رأس لانوف بعد صدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط

في قضيتي تحكيم دولي بخصوص مصفاة رأس لانوف .

وبمناسبة فوز المؤسسة الوطنية للنفط بقضيتي التحكيم المقامتين

أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد المؤسسة من قبل شركة تراستا للطاقة

المحدودة تابعة لمجموعة الغرير للاستثمار الإماراتية ، والشركة الليبية

الإمارتية لتكرير النفط (ليركو) المشغلة لمصفاة رأس لانوف نظم احتفال

بمصفاة راس لانوف حضره المهندس مصطفى صنع الله وجاد الله العوكلي عضو

مجلس الادارة وناجي المغربي رئيس شركة رأس لانوف لتصنيع النفط و الغاز (

راسكو ) وعدد من المدراء العامون وسعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط

والغاز بالمؤسسة .

كما حضر الاحتفال عمداء بلديات البريقة وخليج السدرة ومرادة ورئيس

مجلس الحكماء بمدينة البريقة وعدد من ضباط الوحدات العسكرية والأمنية

بالمنطقة وحشد كبير من المسؤولين والعاملين بالشركات النفطية التابعة

للمؤسسة بمنطقة الهلال النفطي .

وألقيت خلال هذا الاحتفال كلمات اشادت بهذا الانتصار للمؤسسة الوطنية

للنفط .. مؤكدين استعداد الكوادر النفطية لاستئناف العمل بمصفاة رأس

لانوف ومصانعها .

وتفقد المهندس " مصطفى صنع الله بالمناسبة مصفاة رأس لانوف البالغة

طاقتها 200 ألف برميل يوميا .. مؤكدا ان الشعلة ستتقد قريبا لاعادة تشغيل

مصانع هذه القلعة الصناعية" .



وعلى هامش هذا الاحتفال عقد المهندس صنع الله لقاءات ثنائية مع السادة

عمداء البلديات لمناقشة توجهات المؤسسة في برامج المسؤولية الاجتماعية و

التنمية المستدامة .

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال بين ممثل من كل بلدية مع ادارة

التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط .

الجدير بالذكر ان شركة راس لانوف لتصنيع النفط و الغاز ( راسكو ) تقوم

بتزويد مصفاة رأس لانوف التي تشغلها الشركة الليبية الاماراتية للتكرير (

ليركو ) بخدمات المرافق اللازمة لتشغيل المصفاة وكذلك تؤجرها الارض التي

تقع بها المصفاة اللازمة في حين تقوم ليركو بتزويد راسكو بمنتجات زيت

الوقود الثقيل الذي يستعمل كوقود والنافتا والتي تدخل كمادة أولية يتم

تصنيعها بمصنع الاثيلين .

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