البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.





عمان 10 يناير 2018 (وال) - رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد

العالمي لعام 2018 ، بعدما أتى أداء العام الماضي أفضل من المتوقع ، لكن

هذا التفاؤل عتّمت عليه مخاوف على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.

وقال البنك أمس الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو هذا

العام بنسبة 1ر3 بالمئة ، بزيادة قدرها 2ر0 بالمئة عن التوقعات السابقة

في يونيو الماضي، بالمقارنة مع 3 بالمئة في 2017.

ومن جانبها حذرت المؤسسة المالية الدولية من أنه يتعين على الحكومات

القيام باستثمارات لتحسين آفاق النمو الاقتصادي في بلدانها، مشددة على

وجوب أن يحصل هذا الأمر قبل أن تحل الأزمة المقبلة، الآنية لا محالة.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي "آيهان كوس" اليوم إن "النمو

العالمي أقوى مما كنا نتوقع" .. مشيرا إلى أن هذا التحسن يشمل كل مناطق

العالم بدءا بـ"الثلاثة الكبار" أي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو

واليابان.

وبحسب التوقعات الجديدة يفترض أن يسجل الاقتصاد الأمريكي هذا العام

نموا بنسبة 5ر2 بالمئة مقابل 2ر2 بالمئة كانت متوقعة في يونيو ، في حين

سيبلغ معدل النمو في منطقة اليورو 1ر2 بالمئة وفي اليابان 3ر1 بالمئة.



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