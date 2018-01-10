فيلتمان يناشد الليبيين للانخراط في عملية سياسية شاملة تسمح
بانتخابات نزيهة .
الأربعاء ، 10- 01- 2018 - 09:25:00
نيويورك 10 يناير 2018 ( وال ) - ناشد رئيس الشؤون السياسية بالامم
المتحدة " جيفري فيلتمان " كافة الاطراف الليبية للانخراط فى أقرب وقت
ممكن في عملية سياسية شاملة تسمح بانتخابات نزيهة وذات مصداقية . وقال " فيلتمان " في بيان صدر عن الامم المتحدة الليلة الماضية إن
هناك فرصة سانحة لانهاء الفترة الانتقالية بنجاح وبدعم من الامم المتحدة
والتركيز على إقامة مؤسسات دولة موحدة وفعالة .
واعتبر فيلتمان إن الاتفاق السياسي بين الليبيين اواخر عام 2015 يظل
الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الفترة الانتقالية .
ويقوم رئيس الشؤون السياسية بالامم المتحدة " جيفري فيلتمان " حاليا
بزيارة إلى ليبيا تستغرق 4 أيام بهدف حض الليبيين على المشاركة الكاملة
في عملية سياسية شاملة .
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