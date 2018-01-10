نيجيريا تعلن إطلاق عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي بوكو حرام.





أبوجا 10 يناير 2018 (وال) - أعلن الجيش النيجيري إطلاق عملية عسكرية

مشتركة بمشاركة أربع دول إفريقية ضد مسلحي جماعة بوكوحرام التي تشكل

تهديدًا مستمرًا تجاه المجتمعات السكنية شمال شرق نيجيريا وتشاد والنيجر

والكاميرون.

وكانت جماعة بوكو حرام قد شنت يوم الاثنين الماضي هجوما على آلية

عسكرية قرب معسكر للجيش النيجيري ، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة

تسعة آخرين.

يشار إلى أن المعارك بين الجيش النيجيري وجماعة بوكو حرام تدور منذ

2009 ، مما أدوى بحياة 20 ألف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 6ر2 مليون

آخرين.



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