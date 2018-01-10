عمداء البلديات يجتمعون في مركز طرابلس الطبي لدعم قسم الأورام ووضع آليات لإيفاد مرضى القسم للعلاج بالخارج.





طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - عقد عمداء بلديات طرابلس الكبرى

اجتماعاً موسعاً يوم أمس بطرابلس خصص لمتابعة سبل

دعم قسم الأورام بمركز طرابلس الطبي ، ووضع آليات لإيفاد مرضى القسم

للعلاج بالخارج.

وضم الاجتماع عميد بلدية سوق الجمعة م . هشام بن يوسف " رئيس لجنة

الأزمة ببلديات طرابلس الكبرى المكلف من قبل المجلس الرئاسي، ومدراء

الخدمات الصحية بالمناطق، مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس الدكتور"رضاء

شعوته"، ومدير مركز طرابلس الطبي الدكتور"محمد حنيش"، ورئيس وأعضاء

اللجنة العلمية بقسم الأورام، ورئيس لجنة العلاج بالداخل.

وحسب موقع ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء فإن الاجتماع

ناقش المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل قسم الأورام بالمركز، كنقص

الأدوية، وعناصر التمريض التخصصية .. وتم التطرق لقرار تشكيل لجنة العلاج

بالداخل، مؤكدين بأنها أنهكت خزينة الدولة في تعاقدها مع مصحات القطاع

الخاص، في الوقت الذي يجب أن تدعم فيه الوزارة المستشفيات العامة كي

تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين بمدينة طرابلس التي تضم حاليا أكثر من

"2"، مليون نسمة.

كما تطرق خلال الاجتماع إلى ملف العلاج بالخارج وطالبوا وزارة الصحة

بضرورة النظر فيه حتى تكون عملية الإيفاد وفق آلية منظمة، بتقارير معتمدة

من الأطباء المعالجين للحالات التي يصعب علاجها في الداخل بالتنسيق مع

مراكز متقدمة، والعمل على خلق توأمة معها للاستفادة من خبرتها .

وتقرر في ختام الاجتماع تشكيل لجان عمل في البلديات بالتنسيق مع قسم

الاورام بمركز طرابلس الطبي لحصر مرضى الأورام في طرابلس الكبرى، وإعداد

تقارير طبية لكل حالة ومنح الأولية لمن تستحق الايفاد للعلاج في الخارج.