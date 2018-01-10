قوات الاحتلال تغلق ء حاجز حوارة، جنوب مدينة نابلس، في كلا الاتجاهين.الأربعاء ، 10-01-2018 - 09:06:00



أريحا 10- يناير 2018 (وال ) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الأربعاء، حاجز حوارة، جنوب مدينة نابلس، في كلا الاتجاهين، وأقامت عدة
حواجز بين نابلس، وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة المواطنين من
وإلى المدينة.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، بأن المواطنين بفعل هذا الاغلاق
اضطروا إلى سلوك طرق بديلة، للدخول إلى بلدة عورتا، ومنها إلى بلدة بيتا،
ما تسبب بأزمة مرورية خانقة داخل البلدتين.
...( وال ) ...

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