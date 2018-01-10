متابعة سبل تنفيذ الطريق السريع الجديد "امساعد - راس اجدير".الأربعاء ، 10-01-2018 - 08:57:00



طرابلس 10 يناير 2018 ( وال ) - عقد يوم أمس اجتماع بديوان مجلس
الوزراء خصص لمتابعة سبل تنفيذ الطريق السريع الجديد "امساعد - راس
اجدير" تنفيذا لاتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين ليبيا
وإيطاليا عام (2008).
وضم الاجتماع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة ( إيمان بن
يونس) ورئيس لجنة إدارة مشروع متابعة الطريق السريع الجديد "امساعد -
رأس اجدير" وعدد من المهندسين والفنيين بادارة المشروع .
وتم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تنظيم المشروع إدارياً، كي يستمر في
مباشرة عمله على أسس سليمة ، تنفيذاً لما ورد في المادة (9) التي تم
بناء عليها اعتماد المشروع والتزام الدولة الإيطالية بتوفير المبالغ
المالية اللازمة لتنفيذه.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال أربع مراحل على طول الساحل الليبي تبدأ
من امساعد وتنتهي براس اجدير.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا