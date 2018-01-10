قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري مناورات عسكرية شرق جنين المحتل .





جنين 10 نوفمبر-2018 ( وال) - أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس

الثلاثاء، مناورات عسكرية بالقرب من قرية جلقموس شرق جنين، واقتحمت

القرية .

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية بالقرب من

القرية وسط إطلاق للقنابل والذخيرة الحية وانتشار مكثف للجنود.

وفي وقت سابق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية الغربي، وشرع

الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

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