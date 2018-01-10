قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري مناورات عسكرية شرق جنين المحتل .الأربعاء ، 10-01-2018 - 08:58:00



جنين 10 نوفمبر-2018 ( وال) - أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس
الثلاثاء، مناورات عسكرية بالقرب من قرية جلقموس شرق جنين، واقتحمت
القرية .
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية بالقرب من
القرية وسط إطلاق للقنابل والذخيرة الحية وانتشار مكثف للجنود.
وفي وقت سابق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية الغربي، وشرع
الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا