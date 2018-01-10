متطوعون وأهالي منطقة الواحات يبحثون حل لمشكلة طريق الواحات إجدابيا .





اوجلة 10 يناير 2018 ( وال )- ناقش الاجتماع الذي عقد بقاعة المركز

الثقافي ببلدية أوجلة ، أمس الثلاثاء كيفية تكاثف الجهود لترميم ما تبقى

من الطريق الرابط بين بلديتي أوجلة وإجدابيا .

وبحث المجتمعون سبل إيجاد طريقة لدراسة وتسجيل الحفر التي تشهدها

الطريق ووضع آلية ولجان تسييرية للتواصل مع الشباب والرجال المتطوعون

والتواصل مع الشركات النفطية والخدمية للمساعدة في ذلك .

واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة لحصر الإحتياجات اللازمة والمبدئية

لترميم الطريق للبدء في العمل الأيام القادمة .

يشار الى أن فكرة هذا الإجتماع طُرحت على صفحات التواصل الإجتماعي من

أحد النشطاء لترى الفكرة النور مساء الأمس بدعوة عامة حظرها ثُلة من

المواطنين والنشطاء والمنتسبين لمؤسسات المجتمع المدني من مناطق الواحات

والمشائخ والأعيان من بلدية أوجلة والصحفِيون بالمنطقة .

وتقدم المجلس البلدي أوجلة الى كافة أهالي الواحات بالتحية الكبيرة

لهذه المبادرة الطيبة والتي جمعت أبناء المناطق الثلاثة متمنياً التوفيق

والسداد مع بدء العمل ومستعداَ لتقديم الخدمات والمساعدة لذلك .

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