عميد بلدية اوباري يجتمع مع مجلس ادارة كلية الاداب والعلوم .
الأربعاء ، 10- 01- 2018 - 08:29:00
اوباري 10 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع عميد بلدية اوباري أمس
الثلاثاء مع مجلس ادارة كلية الاداب والعلوم اوباري .
وبحث الاجتماع اخر الترتيبات لعودة الكلية لمقرها الرئيسي
والصعوبات التي تواجه اتمام ماتبقى من عملية صيانة مبنى الكلية والقسم
الداخلي للبنات .
وأكد عميد البلدية على دعم المجلس لعودة الكلية وتقديم الدعم
اللوجستي من معامل واثاث مكتبي والسعي للتخفيف على أولياء الأمور أعباء
دفع مصاريف التنقل .
وحضر الاجتماع رئيس مجلس اعيان وحكماء البلدية والمنسق الأمني
بالبلدية ورئيس المجلس الاستشاري ووكيل ديوان المجلس.