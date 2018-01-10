عميد بلدية اوباري يجتمع مع مجلس ادارة كلية الاداب والعلوم .الأربعاء ، 10-01-2018 - 08:29:00



اوباري 10 يناير 2018 ‏( وال ) - اجتمع عميد بلدية اوباري أمس
الثلاثاء مع مجلس ادارة كلية الاداب والعلوم اوباري .
وبحث الاجتماع اخر الترتيبات لعودة الكلية لمقرها الرئيسي
والصعوبات التي تواجه اتمام ماتبقى من عملية صيانة مبنى الكلية والقسم
الداخلي للبنات .
وأكد عميد البلدية على دعم المجلس لعودة الكلية وتقديم الدعم
اللوجستي من معامل واثاث مكتبي والسعي للتخفيف على أولياء الأمور أعباء
دفع مصاريف التنقل .
وحضر الاجتماع رئيس مجلس اعيان وحكماء البلدية والمنسق الأمني
بالبلدية ورئيس المجلس الاستشاري ووكيل ديوان المجلس.

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