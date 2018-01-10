عميد بلدية اوباري يجتمع مع مجلس ادارة كلية الاداب والعلوم .





اوباري 10 يناير 2018 ‏( وال ) - اجتمع عميد بلدية اوباري أمس

الثلاثاء مع مجلس ادارة كلية الاداب والعلوم اوباري .

وبحث الاجتماع اخر الترتيبات لعودة الكلية لمقرها الرئيسي

والصعوبات التي تواجه اتمام ماتبقى من عملية صيانة مبنى الكلية والقسم

الداخلي للبنات .

وأكد عميد البلدية على دعم المجلس لعودة الكلية وتقديم الدعم

اللوجستي من معامل واثاث مكتبي والسعي للتخفيف على أولياء الأمور أعباء

دفع مصاريف التنقل .

وحضر الاجتماع رئيس مجلس اعيان وحكماء البلدية والمنسق الأمني

بالبلدية ورئيس المجلس الاستشاري ووكيل ديوان المجلس.