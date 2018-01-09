جدول مباريات الجولة الأولى لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز
لكرة القدم.
الثلاثاء ، 09- 01- 2018 - 22:44:00
طرابلس 09 يناير 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد
الليبي لكرة القدم جدول منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز
لكرة القدم (مرحلة الإياب) للموسم الرياضي 2017-2018 ، بإقامة ثماني
مباريات.
وستقام المباريات حسب المواعيد والملاعب التالية :.
* السبت 20 يناير 2018 .
- النجمة × الأهلي بنغازي .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 16:00 (المجموعة
الأولى).
* الاثنين 22 يناير .
- دارنس × التعاون .. ملعب طبرق .. الساعة 14:00 (المجموعة الأولى).
- الأنوار × القرضابية .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 14:30 (المجموعة
الأولى).
- نجوم اجدابيا × الأندلس .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 (المجموعة
الثانية).
- رفيق × الخمس .. ملعب الزاوية .. الساعة 15:00 (المجموعة الرابعة).
* الثلاثاء 23 يناير .
- شباب الجبل × الأخضر .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 ( المجموعة
الثانية).
- الأولمبي × الاتحاد المصراتي .. ملعب الزاوية .. الساعة 15:00
(المجموعة الثالثة).
- الشرارة × الترسانة .. ملعب سبها .. الساعة 15:00 (المجموعة الثالثة).
فيما قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل
أربع مباريات والمدرجة ضمن جدول منافسات الجولة الأولى إلى موعد سيحدد
لاحقا وهي :.
- النصر × خليج سرت (المجموعة الثانية).
- الاتحاد × الشط (المجموعة الثالثة).
- المدينة × الوحدة (المجموعة الرابعة).
- المحلة × الأهلي طرابلس (المجموعة الرابعة).
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