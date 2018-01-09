جدول مباريات الجولة الأولى لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 09 يناير 2018 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم جدول منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز

لكرة القدم (مرحلة الإياب) للموسم الرياضي 2017-2018 ، بإقامة ثماني

مباريات.

وستقام المباريات حسب المواعيد والملاعب التالية :.

* السبت 20 يناير 2018 .

- النجمة × الأهلي بنغازي .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 16:00 (المجموعة

الأولى).



* الاثنين 22 يناير .

- دارنس × التعاون .. ملعب طبرق .. الساعة 14:00 (المجموعة الأولى).

- الأنوار × القرضابية .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 14:30 (المجموعة

الأولى).

- نجوم اجدابيا × الأندلس .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 (المجموعة

الثانية).

- رفيق × الخمس .. ملعب الزاوية .. الساعة 15:00 (المجموعة الرابعة).



* الثلاثاء 23 يناير .

- شباب الجبل × الأخضر .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 ( المجموعة

الثانية).

- الأولمبي × الاتحاد المصراتي .. ملعب الزاوية .. الساعة 15:00

(المجموعة الثالثة).

- الشرارة × الترسانة .. ملعب سبها .. الساعة 15:00 (المجموعة الثالثة).

فيما قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل

أربع مباريات والمدرجة ضمن جدول منافسات الجولة الأولى إلى موعد سيحدد

لاحقا وهي :.

- النصر × خليج سرت (المجموعة الثانية).

- الاتحاد × الشط (المجموعة الثالثة).

- المدينة × الوحدة (المجموعة الرابعة).

- المحلة × الأهلي طرابلس (المجموعة الرابعة).

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