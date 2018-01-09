مصرع 21 شخصا إثر تساقط الثلوج في وسط وشرق الصين.الثلاثاء ، 09-01-2018 - 17:16:00



بكين يناير 2018 ( وال ) دى تساقط الثلوج الكثيف إلى مصرع 21 شخصا في
وسط وشرق الصين منذ 2 يناير الجاري.
وذكرت اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث أن تساقط الثلوج الكثيف
أضر بالمنازل والزراعة ومرافق الطاقة في مقاطعات /انهوي/ و/جيانغسو/
و/خنان/ و/هوبي/ و/هونان/ و/شنشي/ و/شانشي/ وبلدية تشونغتشينغ .
وبينت أنه تم نقل أكثر من 3700 شخص وهناك 14 ألفا آخرين بحاجة إلى
مساعدات طارئة، مشيرة إلى أن أكثر من 700 منزل قد انهار وتضرر ما يقرب من
2800 منزل.

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