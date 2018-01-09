دراسة: النساء عرضة للوفاة بنوبات القلب إذا جرى تشخيصهن مثل المرضى الرجال.





لندن 9 يناير 2018 ( وال ) ـ خلصت دراسة جديدة إلى أن بعض السيدات

اللاتي يعانين من نوبات قلبية قد يتعرضن لخطر الوفاة بسبب اتباع النصائح

الطبية نفسها التي يوصى بها الأطباء مرضاهم الرجال.

وشملت الدراسة نحو 180 ألف مريض إسباني يعانون من نوبات قلبية إمتدت

لفترة عشر سنوات.

وتوصلت الدراسة إلى أن السيدات أكثر عرضة لخطر الوفاة بواقع الضعفين

مقارنة بالرجال بعد الإصابة.

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو التفاوت في إعطاء إرشادات طبية بين

الجنسين أثناء العلاج.

وتوصل الباحثون إلى أن السيدات يحصلن على رعاية طبية أقل على الأرجح

مقارنة بالرجال بعد تعرضهن لنوع قاتل من النوبات القلبية يعرف بانسداد

الشرايين نتيجة حدوث تجلط دموي يحتاج إلى تدخل سريع لانقاذ المريض.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية :"ينظر عادة إلى النوبات القلبية باعتبارها

قضية صحية ذكورية، غير أن كثيرا من السيدات يواجهن خطر الوفاة الناتج عن

الإصابة بمرض القلب أكثر من الخطر الناتج عن الإصابة بسرطان الثدي".

ودرس الباحثون من جامعة ليدز و معهد كارولينسكا في السويد البيانات التي

نشرها مركز تسجيل أمراض القلب السويدي.