بدء أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين.



سيول يناير 2018 ( وال ) ـبدأت الكوريتان صباح الثلاثاء محادثات رسمية

هي الاولى بينهما منذ أكثر من عامين، كما افادت وزارة الوحدة الكورية

الجنوبية.وقال متحدث باسم الوزارة للصحافيين ان المحادثات التي تجري في بانمونجوم

في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة بدأت بإعلان افتتاحي

أدلى به رئيس الوفد الكوري الجنوبي الى هذه المحادثات.

وتعتزم سيول اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة

استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953) فيما تريد

بيونغ يانغ تخصيص الجزء الاكبر من المحادثات لملف اعادة توحيد شبه

الجزيرة.

وكانت الكوريتان اتفقتا الاسبوع الماضي على اجراء هذه المحادثات في قرية

بانمونجوم الحدودية التي وقّع فيها اتفاق وقف اطلاق النار في الحرب

الكورية.

وهذا اول لقاء بين الشمال والجنوب منذ ديسمبر 2015.

وستتمحور هذه المحادثات حول مشاركة بيونغ يانغ في الالعاب الاولمبية

الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.