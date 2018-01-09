اليمن تطالب بالتدخل لوقف إعتداءات الحوثيين على الأطفال.





عدن يناير 2018 ( وال ) طالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي،

المجتمع الدولي بالتحرك سريعاً لوقف اعتداءات ميليشيات الحوثي على

الأطفال والنساء والمدارس في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد الحميدي، أن المخزون البشري للميليشيات أصبح ضحلاً؛ لذلك لجأوا إلى

الأطفال لتجنيدهم في ساحات القتال.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن تهديدات الحوثيين بوقف الملاحة وإطلاق

صواريخ على المملكة العربية السعودية مجرد فزاعة؛ لكي يقولوا للعالم إنهم

ما زالوا أقوياء، والدعم الإيراني مستمر لهم.