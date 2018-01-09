الفريق الطبي الامريكي المتخصص في جراحة القلب للاطفال يزور المركزالوطني لعلاج وجراحة القلب بتاجوراء.

طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) ـ قام الفريق الطبي الامريكي المتخصص في

جراحة القلب للاطفال اليوم الثلاثاء بزيارة للمركز الوطني لعلاج وجراحة

القلب بتاجوراء شملت قسما القسطرة ، وجراحة قلب الاطفال .

وتأتي زيارة الفريق الطبي تنفيذا لبرنامج توطين العلاج بالداخل الذي

يرعاه المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني .

وكان في استقبال الفريق الطبي الزائر ، مدير عام المركز الوطني لعلاج

وجراحة القلب بتاجوراء الدكتور" ابوبكر العربي شبيل " وعميد واعضاء

المجلس البلدي تاجوراء ومدير مكتب الاوقاف بها وبعض مؤسسات المجتمع

المدني .

ورحب مدير عام المركز الدكتور " شبيل" بالفريق الطبي الامريكي وقدم له

نبذه عن هذا المركز الوطني الرائد في علاج جراحة امراض القلب ، مشيرا الى

أن اول عملية قلب مفتوح اجريت في المركز كانت سنة 1976 .

وقال " شبيل" ان مركز علاج وجراحة القلب يتميز بنخبة من العناصر الطبية

المتخصصة في هذا المجال ، لافتا الى ان امراض وجراحة قلب الاطفال نادرة

وتحتاج الى النهوض بها لتقديم مثل هذه الخدمات لمرضى القلب ورفع المعاناة

عنهم .

وأكد على اهمية تعاون الفريق الطبي الامريكي مع المركز الوطني للقلب

بتاجوراء وتقديم ما يحتاجه من دعم في سبيل تطوير وتوطين العلاج بالداخل

واستغلال كل الامكانيات المتوفرة به لانجاح هذا العمل ، مبينا بأنه سيتم

اجراء عدد من العمليات على مدار السنة تصل الى (400) عملية بالاضافة الى

تدريب العناصر الوطنية الطبية والطبية المساعدة في هذا المجال .

واشار الى ان المركز سيقوم باستجلاب المتخصصين في مجال القسطرة العلاجية

لقفل الفتحات او توسيع الصمامات .

ومن جانبه أكد الدكتور " خالد الطالب " اخصائي جراحة القلب عضو الوفد

المكلف من قبل المجلس المجلس الرئاسي لاستجلاب طواقم طبية متخصصة في

امراض القلب والاورام وزراعة الاعضاء وجراحة الاعصاب ، بأنه تم تقديم

مقترح لرئيس المجلس الرئاسي بالاستفادة من استجلاب اطقم طبية لليبيا

لاجراء بعض العمليات المعقدة .

واضاف الطالب في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان الهدف من هذا المقترح

هو التقليل من استنزاف الاموال الليبية التي تصرف على العلاج بالخارج ،

مشيرا الى ان زيارة الفريق الطبي لليبيا جاءت بعد زيارة الوفد الليبي الى

امريكا والاتفاق مع مؤسسة نوفك الخيرية لجراحة القلب للاطفال ، لتسهيل

اجراء عمليات جراحية في الداخل ، واختيار مركز علاج وجراحة القلب

بتاجوراء لكونه متخصص ويمتلك موارد فنية وبشرية وبنية تحثية تؤهله في

اجراء مثل هذه العمليات .

وأكد الدكتور الطالب في تصريحه لـوال ان الفريق الطبي الامريكي قام

بزيارة لمركز القلب بتاجوراء وكذلك مستشفى الجلاء للاطفال حيث تم

الاتفاق والتنسيق بين مستشفى الجلاء ومركز علاج القلب بتاجوراء لاختيار

الحالات المستعصية وكذلك اولويات العلاج للحالات التي يجب علاجها واجراء العمليات

لها بالوقت المناسب .

وافاد المكتب الاعلامي بالمركز وكالة الانباء الليبية ان الحالات المسجلة

لدى مركز القلب بتاجوراء ومستشفى الجلاء ومركز طرابلس الطبي والتي

سيتعامل معها الفريق الطبي الامريكي تصل الى (1000) حالة قلب تخص الاطفال

لم تجد العلاج سواء بالداخل أو الخارج .

وأوضح المكتب أنه سيتم برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،

ابرام عقد بين المركز الوطني لعلاج القلب بتاجوراء والطاقم الطبي

الامريكي ، مشيرا الى أن هذا العقد مدته (55) اسبوع ويتضمن احد شروطه

قيام الفريق الطبي الامريكي بمشاركة الاطباء الليبيين بتدريب وتأهيل الاطقم

الطبية المساعدة والفنيين بالمركز .



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