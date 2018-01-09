وسائل اعلام سويسرية : الاحوال الجوية السيئة تعزل الاف الاشخاص في سويسرا .





جنيف 9 يناير 2018 ( وال )- عزلت الاحوال الجوية السيئة اليوم الثلاثاء

الاف الاشخاص في مناطق جبلية بسويسرا .

وذكرت تقارير اخبارية اليوم أن نحو 13 الف سائح محاصرين الآن في

مناطق جبلية بسويسرا بعد توقف حركة النقل المؤدية اليها بسبب الانهيارات

الثلجية .

وقالت وسائل اعلام سويسرية إن منتجع " تسرمات " الجبلي امسى منعزلا

بعد ان توقفت حركة القطارات منها واليها ، كما اغلقت المدارس في كل من "

سان نيكولاوس " و " تيش " و " راندا " الجبلية فضلا عن اقطاع التيار

الكهربائي في عدد من القرى الجبلية بالمنطقة.

وأعلن المعهد السويسري لابحاث الثلوج والانهيارات الجبلية أن جبال

الالب في منطقة " فاليس " جنوب غرب سويسرا اصبحت مصنفة كعالية الخطورة

بسبب هطول الامطار والانهيارات الجليدية.

كما ابلغت السلطات السويسرية القاطنين بمنتجع " تسرمات " عبر خدمة

الرسائل القصيرة (تويتر) باغلاق جميع محطات التزلج على الجليد في

المنتجع.

وكانت الامطار الغزيرة التي هطلت على المناطق الجبلية تزامنت مع

ارتفاع في درجات الحرارة مصحوبة بتيارات من هواء دافيء وذلك على غير

العادة ما عزز من فرص حدوث انهيارات كتل الجليد من قمم الجبال.

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