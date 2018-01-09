الخام الأمريكي عند أعلى سعر منذ 2015 لكن الشكوك تشوب موجة الصعود .





سنغافورة 9 يناير 2018 ( وال ) - صعدت أسعار الخام الأمريكي مجددا إلى

أعلى مستوياتها منذ 2015 اليوم الثلاثاء مع مراهنة المضاربين على ارتفاع

أسعار العقود الآجلة وسط تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وتراجع أنشطة

الحفر الأمريكية ، لكن البعض حذر من أن موجة الصعود قد تفقد زخمها.

وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش ، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط

الأمريكي في العقود الآجلة 62.16 دولار للبرميل ، بزيادة 43 سنتا أو 0.7

بالمئة عن التسوية السابقة ، وفي وقت سابق لامس الخام ذروة مايو 2015 عند

62.56 دولار للبرميل.

وإلى جانب مضاهاة ذورة 2015 لوقت قصير خلال التعاملات ، فإن ذورة

اليوم الثلاثاء هي أعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ ديسمبر 2014

عندما بدأت موجة هبوط سوق الخام.

وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.11 دولار للبرميل

بزيادة 33 سنتا أو 0.5 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ، ولامس برنت

الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مايو 2015 عند 68.27 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الأسعار مدعومة في الأساس بالمضاربات في عقود الخام

والتي تراهن على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق عقب تخفيضات

الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والتي

بدأت قبل عام وتستمر حتى نهاية 2018.

واضاف المتعاملون أن الانخفاض الطفيف في عدد منصات الحفر النفطية

بالولايات المتحدة يدعم الخام الأمريكي.

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