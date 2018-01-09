شبكة خدمات الطوارئ : إصابة 200 شخص في تصادم قطارين بجنوب أفريقيا .





جوهانسبرج 9 يناير 2018 ( وال )- قالت شبكة خدمات الطوارئ في جنوب

أفريقيا (إي.آر24) إن نحو 200 شخص أصيبوا اليوم الثلاثاء إثر تصادم قطاري

ركاب في ضاحية بمدينة جوهانسبرج.

وأضافت في بيان لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بالحادث لكن السلطات

المحلية في الموقع وستبدأ تحقيقا".

ولم ترد تقارير بسقوط قتلى في الحادث الذي وقع بعد يومين من مقتل أكثر من

عشرة أشخاص وإصابة المئات عندما اصطدم قطار بشاحنة مما أدى إلى خروجه عن

مساره واحتراقه.

وجنوب أفريقيا بها أكبر شبكة للسكك الحديدية في القارة الأفريقية ،

لكن الشبكة تعاني من سوء الإدارة وقلة الاستثمارات مما أدى إلى تراجع

استخدام القطارات رغم أنها أرخص وسيلة مواصلات عامة .

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