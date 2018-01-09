الشركة العامة للكهرباء تعلن أنه لا طرح للاحمال اليوم الثلاثاء .الثلاثاء ، 09-01-2018 - 12:51:00

الشركة العامة للكهرباء تعلن أنه لا طرح للاحمال اليوم الثلاثاء .
طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا
طرح للاحمال اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي .
وتوقعت الشركة بأن يكون هناك فائض في التوليد المتاح على الشبكة
العامة يصل إلى 50 ميجاوات .
وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية : أن التوليد
المتاح للشبكة العامة اليوم الثلاثاء يبلغ نحو 5700 ميجاوات ،وفي المقابل
فإن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة حوالي 5650 ميجاوات ، وعليه فان
هناك فائض يصل إلى 50 ميجاوات .
.. ( وال )..

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