الشركة العامة للكهرباء تعلن أنه لا طرح للاحمال اليوم الثلاثاء .



طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا

طرح للاحمال اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي .

وتوقعت الشركة بأن يكون هناك فائض في التوليد المتاح على الشبكة

العامة يصل إلى 50 ميجاوات .

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية : أن التوليد

المتاح للشبكة العامة اليوم الثلاثاء يبلغ نحو 5700 ميجاوات ،وفي المقابل

فإن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة حوالي 5650 ميجاوات ، وعليه فان

هناك فائض يصل إلى 50 ميجاوات .

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