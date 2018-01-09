وزارة العدل تعقد اجتماعها الدوري الأول لسنة 2018م.

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طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - عقدت وزارة العدل اجتماعها الدوري

الأول لسنة 2018م بطرابلس، برئاسة السيد الوزير "محمد لملوم"، ناقشت

خلاله جملة من البنود لتنظيم سير عمل الوزارة وحلحلة العراقيل التي

تواجهها.

كما تابع الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة

سيرعمل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ..

ودراسة العروض المقدمة من الشركات المختصة لصيانة مجمع المحاكم

والنيابات مصراتة .

كما ناقش الاجتماع استحداث إدارة للتفتيش الإداري والمالي لوزارة

العدل .. بالاضافة إلى نتائج المقترحات المقدمة من مدراء الإدارات

والمكاتب المتعلقة بالتنظيم الداخلي لكل إدارة .

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