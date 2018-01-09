مجموعة مسلحة، خارجة عن القانون تقوم باقتحام محطة كهرباء الزاوية المزدوجة .الثلاثاء ، 09-01-2018 - 12:26:00

مجموعة مسلحة، خارجة عن القانون تقوم باقتحام محطة كهرباء الزاوية المزدوجة .
طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة
مسلحة، خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الثلاثاء، باقتحام محطة كهرباء
الزاوية المزدوجة ، حيث قامت بتخريب معدات المحطة وسرقة المقتنيات
الشخصية للمشغلين للمحطة .
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على الصفحة الرسمية لها ، أن
المسلحين «أشهروا السلاح على مشغلي المحطة وقاموا بتحطيم سياج المحطة
والدخول عنوة اليها ، وسرقة احدى السيارات التابعة للشركة .
واستنكر البيان الاعتداء الإجرامي واللامسؤول .
وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيانها الجهات الاعتبارية والأمنية
بالتعاون لحماية العاملين وممتلكات الشركة التي هي ملك للشعب الليبي ،
معربة عن أسفها لهذا الاعتداء ، وانعكاسه السلبي على مستوى الخدمات التي
يقدمها مشغلو المحطة، لتدني الروح المعنوية .

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