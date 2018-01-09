مجموعة مسلحة، خارجة عن القانون تقوم باقتحام محطة كهرباء الزاوية المزدوجة .



طرابلس 9 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة

مسلحة، خارجة عن القانون قامت فجر اليوم الثلاثاء، باقتحام محطة كهرباء

الزاوية المزدوجة ، حيث قامت بتخريب معدات المحطة وسرقة المقتنيات

الشخصية للمشغلين للمحطة .

وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشرته على الصفحة الرسمية لها ، أن

المسلحين «أشهروا السلاح على مشغلي المحطة وقاموا بتحطيم سياج المحطة

والدخول عنوة اليها ، وسرقة احدى السيارات التابعة للشركة .

واستنكر البيان الاعتداء الإجرامي واللامسؤول .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيانها الجهات الاعتبارية والأمنية

بالتعاون لحماية العاملين وممتلكات الشركة التي هي ملك للشعب الليبي ،

معربة عن أسفها لهذا الاعتداء ، وانعكاسه السلبي على مستوى الخدمات التي

يقدمها مشغلو المحطة، لتدني الروح المعنوية .